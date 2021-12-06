11 декабря в горисполкомах Могилева и Бобруйска будет проходить «прямая телефонная линия»

11 декабря 2021 года с 9.00 до 12.00 в горисполкомах Могилева и Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия».

Свои вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Потемкин Александр Георгиевич – первый заместитель председателя горисполкома); Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (Шарай Алексей Степанович – первый заместитель главы администрации);

Администрация Октябрьского района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Мысливец Станислав Сергеевич – первый заместитель главы администрации);

Могилевский райисполком – (0222) 42-39-28 (Алексо Александр Леонидович – заместитель председателя райисполкома);

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Брацков Алексей Александрович – управляющий делами горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Гриневецкая Светлана Витальевна – управляющий делами администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Одиноченко Александр Семенович – управляющий делами администрации).

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет первый заместитель председателя облисполкома - Уласевич Анатолий Васильевич. Курируемые вопросы: агропромышленный комплекс, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, продовольственные ресурсы, лесное хозяйство, земельные отношения, геодезия, охрана окружающей среды, гидрометеорология.

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