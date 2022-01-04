1086 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Могилевской области с 17 декабря

Всего с 17 декабря по 3 января - 1 тысяча 86 пациентов зарегистрированы с гололедной и холодовой травмой.

Холодовые травмы диагностированы у 21 пациентов (со 2 по 3 января), гололедные – у 1 тыс. 65 человек (за сутки ч 2 по 3 января 29). В больницы госпитализированы 103 человека (за сутки – 2).

В стране за данный период зарегистрированы 6 тыс. 387 пострадавших с гололедной и холодовой травмой