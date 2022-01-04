Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

1086 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Могилевской области с 17 декабря

79 0

1086 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Могилевской области с 17 декабря

 Всего с 17 декабря по 3 января - 1 тысяча 86 пациентов зарегистрированы с гололедной и холодовой травмой.

Холодовые травмы диагностированы у 21 пациентов (со 2 по 3 января), гололедные – у 1 тыс. 65 человек (за сутки ч 2 по 3 января 29). В больницы госпитализированы 103 человека (за сутки – 2).

В стране за данный период зарегистрированы 6 тыс. 387 пострадавших с гололедной и холодовой травмой

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »