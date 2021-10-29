103-й День рождения комсомола

Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественно-политической активности молодёжи России. Начали появляться молодёжные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические партии. В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический союз рабочей молодёжи (ССРМ).

29 октября 1918 года на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков, – Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ).

Уже к концу года в РКСМ состояло 22 100 членов. Спустя два года, к III съезду Комсомола, — 482 тысячи, а в 1941 году — более 10 млн. человек. В 1924 году после смерти В.И. Ленина Комсомол получил имя вождя, а в 1926 году был переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ).

С первых лет существования Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции в СССР.

Перед началом Великой Отечественной войны около 1 млн. членов ВЛКСМ стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн. сдали нормы ПВХО, по военной топографии и другим военным специальностям. Они и стали «Молодой гвардией» и «Юными мстителями». Специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч пулемётчиков, снайперов, медиков. Три с половиной тысячи комсомольцев были удостоены звания Героев Советского Союза, три с половиной миллиона были награждены орденами и медалями.

В Советском Союзе Комсомол, будучи массовой организацией, имел колоссальное влияние во всех сферах жизни страны: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте и досуге. В каждом учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была первичная организация ВЛКСМ. Комсомол имел свои печатные СМИ, в том числе — всесоюзную газету «Комсомольская правда».

Комсомольцы внесли неоценимый вклад в восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, строительство БАМа и другие «ударные комсомольские стройки». Благодаря поддержке со стороны ЦК ВЛКСМ большое распространение в СССР получило коммунарское движение. За 73 года через ряды комсомола прошло более 160 миллионов человек. Например, только в 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов молодых людей всех наций и народностей СССР.

Одной из ярких страниц в истории ВЛКСМ стало инициирование и поддержка в 1978–1990 годах движения МЖК (молодежный жилые комплексы) – вышедшего из под централизованного контроля масштабного социально-экономического эксперимента. Актив нового молодёжного движения, осмыслив основы идеологии строительства коммунизма и на практике столкнувшийся с существом этой идеологии, в конце 1980-х перешёл на позиции демократизации и декоммунизации страны. Фактически, представители МЖК на последнем, XXI съезде ВЛКСМ, были основными сторонниками ликвидации всесоюзной коммунистической организации молодёжи.

Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи было принято 27–28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ. А в современной России идейными правопреемниками ВЛКСМ являются различные молодёжные общественные организации.