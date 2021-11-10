К празднованию 100-летия образования органов прокуратуры стартует творческий конкурс «100 шагов к профессии прокурора», организованный Генеральной прокуратурой Республики Беларусь (далее – организатор).

Нам важно информировать молодежь о профессии прокурора, помочь подрастающему поколению в профессиональном самоопределении. Это хорошая возможность для молодых людей показать свои творческие способности.

На конкурс работы могут представляться учащимися IX-XI классов учреждений общего среднего и среднего специального образования, а также студентами (далее – авторы). Допускается участие коллектива авторов (не более 5 человек) одного учреждения образования.

Предлагается подготовить тематическую работу в номинациях «Лучший плакат», «Лучший видеоролик», «Лучшее эссе».

Работы направляются организатору конкурса на электронный адрес «shagi100prokuror@gmail.com» с пометкой «Творческий конкурс» в период с 1 ноября 2021 года до 1 февраля 2022 года.

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса руководством Генеральной прокуратуры пройдет в канун Дня защиты детей.

Материалы для участников:

Положение о порядке организации и проведения творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора»

Приложение 1

Приложение 2

Конституция Республики Беларусь (выдержка)

Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»

Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. №181 «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь»

Кодекс чести прокурорского работника

Презентационный ролик о деятельности прокуратуры