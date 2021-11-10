К празднованию 100-летия образования органов прокуратуры стартует творческий конкурс «100 шагов к профессии прокурора», организованный Генеральной прокуратурой Республики Беларусь (далее – организатор).
Нам важно информировать молодежь о профессии прокурора, помочь подрастающему поколению в профессиональном самоопределении. Это хорошая возможность для молодых людей показать свои творческие способности.
На конкурс работы могут представляться учащимися IX-XI классов учреждений общего среднего и среднего специального образования, а также студентами (далее – авторы). Допускается участие коллектива авторов (не более 5 человек) одного учреждения образования.
Предлагается подготовить тематическую работу в номинациях «Лучший плакат», «Лучший видеоролик», «Лучшее эссе».
Работы направляются организатору конкурса на электронный адрес «shagi100prokuror@gmail.com» с пометкой «Творческий конкурс» в период с 1 ноября 2021 года до 1 февраля 2022 года.
Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса руководством Генеральной прокуратуры пройдет в канун Дня защиты детей.
Материалы для участников:
Положение о порядке организации и проведения творческого конкурса «100 шагов к профессии прокурора»
Конституция Республики Беларусь (выдержка)
Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»
Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 2008 г. №181 «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах прокуратуры Республики Беларусь»
Кодекс чести прокурорского работника