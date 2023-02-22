100 баллов набрали 115 учащихся. В Министерстве образования рассказали об итогах репетиционного ЦЭ

Подведены итоги репетиции централизованного экзамена, который проводился в стране 28 января, учащиеся показали ожидаемые результаты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Максимально возможный результат (100 баллов) набрали 115 учащихся. Среди них 48 человек показали максимальный результат по математике, по русскому и белорусскому языкам - 18, по иностранному языку - 27, обществоведению - 12, биологии - 5, химии - 4, физике - 1. Были и те, кто набрал 0 баллов на репетиции ЦЭ, таких оказалось 110 человек.

Для сравнения результатов учащихся по итогам проведения РЦЭ с их отметками после второй четверти текущего учебного года была сформирована репрезентативная выборка из 4,4 тыс. учащихся из различных регионов. В данную выборку вошли учащиеся: г.Минска (Московский район), г.Витебска, а также из Борисовского, Могилевского и Лидского районов.

Как и при проведении репетиции ЦЭ в конце 2022 года, у значительного количества учащихся из выборки результат выполнения теста по десятибалльной шкале (по шкалам перевода результата ЦЭ со стобалльной шкалы в десятибалльную) либо совпал, либо отличается не более чем на единицу.

В среднем по всем учебным предметам у 28,82% участников выборки результат по десятибалльной шкале полностью совпал со школьной отметкой. У 38,66% учащихся результат РЦЭ оказался хуже школьной отметки за вторую четверть, у 32,43% учащихся результат РЦЭ оказался лучше школьной отметки.

Средние баллы по учебным предметам, набранные участниками РЦЭ, находятся в районе пятидесятибалльной отметки. Статистические распределения тестовых баллов по учебным предметам имеют незначительную ассиметрию, которая свидетельствует о том, что, несмотря на некоторое уменьшение уровня сложности экзаменационных материалов, тест не стал простым для большинства участников. При этом представленные на РЦЭ тестовые материалы остались сбалансированы по уровню сложности для проверки знаний всех учащихся, как сильных, так и слабых, и оказались доступны и выполнимы для всех категорий учащихся.