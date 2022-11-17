10 способов меньше мерзнуть

Почему так холодно? Многое зависит не только от температуры воздуха, но и от нашей диеты, состояния здоровья и даже дыхания. Предлагаем 10 верных способов сделать свою жизнь в ближайшие месяцы немного теплее

Образ жизни, питание, состояние здоровья, занятия спортом, одежда и бытовые привычки — все это факторы, из которых складывается комфорт в холодное время года. Есть несколько способов повысить его уровень.

Следите за руками и ногами

Первыми от холода немеют ступни и пальцы, поэтому именно их лучше держать в тепле. Также важно закрывать «точки пульса». Дело в том, что за регулировку температуры тела отвечает небольшой участок мозга — гипоталамус. Он повышает или снижает выработку энергии в зависимости от различных факторов, в том числе взаимодействия кожи с горячим или холодным воздухом. Самые сильные сигналы в мозг посылают те участки тела, где сосуды находятся наиболее близко к коже, там можно прощупать, как движется кровоток, — запястья, щиколотки, виски, шея. Именно эти места следует утеплять в первую очередь.

Попробуйте тибетскую технику «горячего дыхания»

Сделайте глубокий вдох, при этом живот нужно выпятить вперед. А при выдохе его, наоборот, нужно втянуть, сжав мышцы всей нижней половины тела, в том числе и тазовые. Некоторые адепты этой практики рекомендуют также визуализировать пламя, проходящее по позвоночнику. При помощи таких практик и после длительных тренировок человек способен даже высушить мокрую простынь на морозе. Но повторять такой опыт без специального обучения и наблюдения инструктора не рекомендуется.

Ешьте «согревающие» продукты

Тут вам поможет жирная пища. Дело в том, что жир долго переваривается. Телу нужно вырабатывать много энергии для осуществления этого процесса, и от этого нам становится тепло. Поэтому, как это ни парадоксально, съесть сливочный пломбир на морозе — не такая уж безумная идея. Впрочем, жиров вокруг нас много. Если вам по той или иной причине нельзя есть жирное, возьмите продукты, богатые клетчаткой. Пищевые волокна тоже медленно усваиваются.

Также согревающим эффектом обладают протеины. Организм тратит на их переработку примерно 20–30% от полученной энергии.

Пейте не только чай, но и кофе

Дело не в температуре напитков, их можно пить даже холодными. Основной двигатель энергии в теле — кофеин. Он вызывает сужение кровеносных сосудов, в результате кровь нагревается, а вместе с ней и все наше тело. Также это вещество ускоряет метаболизм, из-за чего организм начинает вырабатывать больше энергии и нам становится теплее.

Самое главное — не переборщить: дневной порог кофеина, за который нельзя переступать, — 400 мг в день для взрослых (примерно 5–6 чашек эспрессо) и 100 мг для подростков (1,5 чашки эспрессо).

Употребляйте имбирь

Согревающие свойства этого корня были известны еще в Древнем Китае. В наши дни способность имбиря стимулировать циркуляцию крови в организме подтверждена научно. Причем его можно употреблять в любом виде: как заваривать в чай, так и добавлять в суп или, например, в хлеб и пряники.

Будьте аккуратнее с алкоголем

Спиртные напитки вызывают расширение кровеносных сосудов. Это дает обманное ощущение тепла. Более того, в некоторых случаях человек согревается настолько, что тело начинает вырабатывать пот, а это приводит, наоборот, к охлаждению.

В процессах теплообмена важно, чтобы сосуды еще и сужались, что позволяет сохранить тепло внутри организма. Также алкоголь блокирует дрожь. Именно это свойство организма помогает ему согреться. Плюс ко всему даже в минимальном алкогольном опьянении человек не способен оценить, насколько ему действительно холодно, и просто не заметить обморожения.

Обратите внимание, из чего сделана ваша одежда

К самым теплосберегающим материалам относятся следующие:

Шерсть и все ее производные — фланель, мохер, кашемир и другие материалы — незаменимы в зимний период благодаря естественной способности сохранять тепло.

Нейлон. Эта синтетическая ткань хоть и не может нас согреть, однако не пропускает влагу и ветер, так что идеальна зимой.

Перья и пух. Особенно хорошо они согревают, если находятся под нейлоном. Чем больше в куртке этого наполнителя, тем она теплее.

Флис. Эта ткань полностью изготовлена из синтетического полиэстера. Она не пропускает холод, быстро сохнет, поэтому из нее делают зимнюю спортивную одежду.

Искусственный мех. Акрилы и полимеры, из которых обычно производят этот материал, хранят тепло не хуже натурального меха.

Когда вы выходите на улицу, не забывайте про правило трех слоев. Первый, базовый, должен быть влагоотводящим, второй — утепляющим, а третий — защищать от ветра, снега и дождя.

Больше двигайтесь

Этот, казалось бы, очевидный факт имеет свои нюансы. Если вы находитесь в помещении, то подойдут любые упражнения, в том числе приседания, отжимания, скручивания и прочее. А вот на улице физическая активность должна быть умеренной: хватит обыкновенной ходьбы пешком или прыжков. Важно не перегревать тело на морозе. Перепады температур способствуют снижению иммунитета.

Применяйте бытовые хитрости

Холодный воздух тяжелее теплого, поэтому, если вы живете в частном доме, второй этаж будет всегда лучше прогреваться. Постарайтесь чаще готовить еду в духовке. Во-первых, так уютнее, во-вторых, теплее, а в-третьих, после того, как вы достанете ужин, дверцу всегда можно оставить открытой и получить еще один источник тепла. Не используйте вытяжки. Влажный воздух немного теплее сухого, и потому даже кастрюля с супом, а уж тем более ванная комната, после душа станут дополнительными источниками тепла.

Проверьте свое здоровье

Существуют несколько медицинских причин, из-за которых человек постоянно чувствует холод. В частности, когда щитовидная железа производит недостаточное количество тиреоидных гормонов, а также при анемии, недостатке железа и витамина B12 в организме. Точный диагноз врач сможет поставить, получив результаты анализов. Также стоит учитывать, что женщины больше мерзнут, чем мужчины. Кроме того, теплообмен может снижаться с возрастом, а также при приеме антигистаминных препаратов или лекарств от астмы.

По материалам style.rbc.ru.