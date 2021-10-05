10 октября футболисты «Белшины» встретятся с ФК «Слоним»

В матче двадцать шестого тура чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2021 года среди команд первой лиги футболисты «Белшины» 10 октября встретятся с ФК «Слоним». Поединок пройдет на городском стадионе «Спартак».

Начало – в 13:35. Вход на игру для взрослых – 2 руб., для детей – 1 руб.

Команда из Слонима была основана в 1969 году и выступала под названиями «Торпедо» (1969-1971), «Старт» (1987-1989), «Альбертин» (1989-1993), КПФ (1993-1995), «Коммунальник» (1996-2012). В 2013 году был образован футбольный клуб «Слоним» путем объединения ФК «Коммунальник» и ФК «Белтрансгаз». В 2017 году был реорганизован в ФК «Слоним-2017». В национальных чемпионатах Беларуси клуб выступает с 1992 года. Во второй лиге коллектив провел три сезона (1992, 2011-2012). В первой лиге – со 2-го чемпионата (1992-1993), кроме 1997, 1998, 2000, 2011 и 2012 годов. Лучшее достижение в национальных чемпионатах – выход в высшую лигу, где команда провела три сезона (1997, 1998, 2000 гг.). Команды из Бобруйска и Слонима провели между собой 22 встречи, из них в высшей лиге – 6 и в первой – 16. В 14-и матчах победу праздновали «красно-черные», и в 2-х лучшими были футболисты из Слонима, 6 встреч закончились вничью. Матчи первого и второго круга нынешнего чемпионата завершились победами бобруйчан со счетом 3:1 и 2:0. А самая крупная победа наших земляков над оппонентами со счетом 5:0 была зафиксирована 28 сентября 2019 года.