10 ноября – Всемирный день качества

Второй четверг ноября на протяжении уже более 30 лет проходит как Всемирный день качества.

Мировая общественность отмечает этот праздник в знак признания ключевой роли качества в обеспечении устойчивого развития государств и удовлетворения запросов граждан, а также демонстрации преимуществ следования качеству во всех сферах нашей жизни за счет применения современных стандартов и технологий менеджмента.

Следует особо отметить, что в Беларуси традиции качества имеют фундаментальную основу и государственную поддержку. Качество в нашей стране рассматривается в контексте успеха и благополучия не только конкретной организации, но и экономики в целом.

Направления этой работы обозначены в принятой на уровне Правительства программе «Качество 2021-2025», нацеленной на преобразование отечественного производства в конкурентоспособный комплекс, оперативно и гибко реагирующий на внешнюю конъюнктуру и потребности внутреннего рынка.

В число новых приоритетов развития стандартизации как важнейшего элемента национальной инфраструктуры качества вошли следующие направления.

Принцип опережающей стандартизации для импортозамещения: новая продукция должна выпускаться по новым стандартам, что будет создавать дополнительные условия для технологического рывка в той или иной отрасли.

Для поддержания действующих производств будет усилено внимание свое­временной проверке научно-технического уровня действующих стандартов.

В поддержку переориентации экспортных рынков предлагается разрабатывать стандарты, которые будут устанавливать требования к продукции для экспорта в разные регионы.

Продолжится работа по совершенствованию механизма финансирования разработки стандартов как на евразийской площадке с возможностью использования средств бюджета ЕАЭС, так и внутри страны путем возмещения части понесенных организацией затрат на разработку стандартов.

Ключевое внимание также уделяется процессам цифровизации как основному фактору для сокращения сроков разработки стандартов.

Проводимые в республике работы обеспечивают условия для высокого качества марки «Сделано в Беларуси», доверия и признания отечественных товаров и услуг на внутреннем и экспортных рынках.

Бобруйский ЦСМС