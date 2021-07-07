10 июля бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

10 июля с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска

70-76-90 Мясник Эдуард Николаевич главный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" 78-71-86 Бусел Валерий Эдуардович главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" 70-55-06 Харченко Елена Ивановна начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска" 73-87-76 Леонович Виктор Владимирович директор Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска" 78-94-00 Каташ Андрей Сергеевич директор Государственного предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск" 71-87-76 Урбанович Игорь Александрович директор КПУП "Горсвет г.Бобруйска"