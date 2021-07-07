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10 июля бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

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10 июля бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

10 июля с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска

70-76-90Мясник Эдуард Николаевичглавный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
78-71-86Бусел

Валерий Эдуардович

главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
70-55-06Харченко Елена Ивановнаначальник отдела по эксплуатации жилищного фонда Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска"
73-87-76Леонович

Виктор Владимирович

директор Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
78-94-00Каташ

Андрей Сергеевич

директор Государственного предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
71-87-76Урбанович Игорь Александровичдиректор КПУП "Горсвет г.Бобруйска"
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