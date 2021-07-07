10 июля бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ

10 июля с 9.00 до 12.00 организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска
|70-76-90
|Мясник Эдуард Николаевич
|главный инженер Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"
|78-71-86
|Бусел
Валерий Эдуардович
|главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"
|70-55-06
|Харченко Елена Ивановна
|начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска"
|73-87-76
|Леонович
Виктор Владимирович
|директор Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"
|78-94-00
|Каташ
Андрей Сергеевич
|директор Государственного предприятия "Теплоэнергетика г.Бобруйск"
|71-87-76
|Урбанович Игорь Александрович
|директор КПУП "Горсвет г.Бобруйска"
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