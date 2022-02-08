10 февраля 2022 с 17:00 до 19:00 прием граждан проведет Вера Владимировна Широкая
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10 февраля 2022 с 17:00 до 19:00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках разъяснений положений проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая.
Адрес: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103
телефон 70-02-91
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