10 февраля 2022 с 17:00 до 19:00 прием граждан проведет Вера Владимировна Широкая

10 февраля 2022 с 17:00 до 19:00 на базе общественной приемной Первомайской районной организации г. Бобруйска РОО «Белая Русь» в рамках разъяснений положений проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Владимировна Широкая.

Адрес: г. Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25, каб.103

телефон 70-02-91