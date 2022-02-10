10 февраля 2018 года бобруйчанин Виктор Нежельский установил рекорд Беларуси по 12-часовому бегу на беговой дорожке

10 февраля 2018 года житель Бобруйска Виктор Нежельский установил рекорд Беларуси по 12-часовому бегу на беговой дорожке, сообщили БЕЛТА организаторы благотворительного проекта "Зимние беговые игры".

Забег", который начался в 9.00 и закончился в 21.30, состоялся 10 февраля 2018 года в Минске в спорткомплексе "Мир фитнеса". Бобруйчанин пробежал 124,23 км. Он увлекается бегом давно, только в прошлом году пробежал три марафона и участвовал еще в шести пробегах на различные дистанции.

Компанию Виктору Нежельскому составил Петр Рагойша, оба они представляли беговой клуб "Виктория". Во время забега атлеты несколько раз останавливались для перезагрузки беговых дорожек и короткого отдыха, силы поддерживали спортивным питанием. Средняя скорость бегунов составила чуть более 10 км/час.

Мировой рекорд по 12-часовому бегу на беговой дорожке принадлежит Эдгару Симановичу (Латвия) и составляет 144,42 км.