1 октября бобруйчан выслушают

1 октября с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:

ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОМЕЛЮСИК, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ЗГОРСКАЯ, заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, заработная плата.

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.