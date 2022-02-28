1 марта стартует республиканская акция МЧС «День безопасности. Внимание всем!»

В наш век научных технологий и разработок в мире все больше и больше происходит техногенных аварий. При таких чрезвычайных ситуациях существует определенный алгоритм действий, который необходимо знать каждому человеку. В рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!», которая стартует 1 марта, пропагандисты МЧС будут обучать грамотно вести себя в случае чрезвычайной ситуации, а также правильно действовать по сигналу «Внимание всем!».

С 1 по 11 марта для учащихся общеобразовательных учреждений пройдет первый этап акции. Работники МЧС расскажут о действиях по сигналу «Внимание всем!». В игровой форме проведут интерактивные занятия по безопасности, квест и онлайн-игры: «Пожарная лаборатория», «Чрезвычайная ситуация», «Шаги спасения». Также работники МЧС побеседуют со старшеклассниками о предстоящем выборе ВУЗа и расскажут ребятам о профессии спасателя. Для эффективности профориентационной работы ученики просмотрят тематические видеоролики и получат наглядно-изобразительную продукцию.

Второй этап акции, который пройдёт с 14 по 18 марта и будет нацелен на жильцов общежитий (в том числе студенческих), трудовые коллективы, а также жителей сельских населенных пунктов.

Участвуйте в мероприятиях от спасателей! Ведь соблюдение основных правил пожарной безопасности – залог вашего благополучия.