1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его основная цель – донести важность борьбы с ВИЧ-инфекцией, распространить информацию о профилактике для предотвращения новых случаев инфицирования, способах лечения, продемонстрировать солидарность всех стран и поддержать людей, которые столкнулись с данным заболеванием. Символом этого дня является красная лента, которая обозначает поддержку, сострадание и надежды на будущее без ВИЧ-инфекции.

В этом году Всемирный день борьбы со СПИДом посвящен теме: «Международная солидарность, общая ответственность». По данным ВОЗ, на планете с этим диагнозом живет более 38 миллионов человек. За последние 30 лет от СПИДа умерло около 33 миллионов человек. В Беларуси за весь период наблюдения зарегистрировано более 30 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, из них 2101 случаев выявлено в Могилевской области. В Бобруйске на 1 ноября 2020 года зарегистрированно 627 случаев ВИЧ – инфекции, в т.ч. за 10 месяцев текущего года диагноз ВИЧ – инфекции установлен 63 бобруйчанам, а это на уровне прошлого 2019 года, когда было зарегистрированно 62 случая.

Превалирующим путем передачи ВИЧ-инфекции является половой. На его долю приходится 69,0% всех случаев. В 29,8 % случаев инфицирование произошло при инъекционном употреблении наркотических веществ. Последний путь передачи заметно активизировался начиная с 2018 года с приходом новых наркотических веществ, наркосолей. За 10 месяцев 2020 года число бобруйчан, инфицированных ВИЧ в результате рискованного сексуального поведения, составило 37 человек или 58,7%, а число заразившихся в результате совместного употребления инъекционных наркотических веществ составило 26 или 41,3%. Наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции отмечено в возрастной группе 30-39 лет – 231 случай или 36,8%. В целом ВИЧ-инфекция в городе регистрируется во всех возрастных группах – это дети и подростки, люди зрелого и преклонного возраста.За весь период наблюдения среди пациентов умерло 117 человек, из них в 4-й терминальной стадии – 37 человек.

Среди ВИЧ-инфицированных Бобруйска – не только потребители инъекционных наркотиков, мужчины, имеющие однополые связи, лица, ведущие беспорядочную половую жизнь, но и инженеры, медицинские работники, педагоги, работники торговли и т.д. Сегодня в нашей стране ВИЧ – инфицированные пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, получают лекарственные препараты для антиретровирусной терапии бесплатно. Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди с ВИЧ могут прожить долгую и полноценную жизнь. Лечение ВИЧ-инфекции сегодня рассматривается не только как эффективный метод увеличения продолжительности и качества жизни людей с этим диагнозом, но в том числе и как важный профилактический компонент в части сдерживания распространения заболевания от человека к человеку: «Н=Н» (т.е. Неопределяемый = Непередающий).

Поэтому сегодня так важно и нужно знать свой ВИЧ-статус. Пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном учреждении города, в поликлинике, диспансере, больнице располагающим процедурным кабинетом.

Жители города имеют возможность проведения самотестирования на ВИЧ с помощью не травматичных и простых в проведении экспесс – тестов по слюне. При правильно выполненом тесте результат будет через 10-15 минут. Но следует помнить, что такое самотестирование является предварительным этапом и не может обеспечить постановку диагноза – для этого необходимы подтверждающие тесты в учреждениях здравоохранения. Уже доказано, что на 99% ВИЧ-инфекция – болезнь поведения.

И поэтому напомним:

– ВИЧ — это вирус, который приводит к повреждению иммунной системы организма. А иммунная система, как известно, защищает организм от различных инфекций.

– Как проявляется ВИЧ - инфекция?

Пока развиваются симптомы, могут пройти годы, поэтому многие люди просто не знают, что у них ВИЧ. В этом и коварство ВИЧ – инфекции. И все это время люди способны, не осознавая этого, передавать вирус другим людям. Большинство зараженных ВИЧ выглядят вполне здоровыми, поэтому вы не можете сказать, просто глядя на человека, есть у него эта инфекция или нет.

– Как распространяется ВИЧ?

при незащищенном половом контакте с человеком, который имеет ВИЧ, причем независимо от пола — мужчины и женщины распространяют вирус одинаково:

через контакт с кровью ВИЧ-инфицированного человека — при использовании одного шприца или иглы и это лица, употребляющие инъекционные наркотики;

ребенок может инфицироваться от матери с ВИЧ во время беременности, родов, при грудном вскармливания;

Но нужно сделать, чтобы предупредить заражение?

Нужно совсем не много:

избегать беспорядочных и случайных половых связей.

при любом половом контакте пользоваться презервативом высокого качества;

отказаться от употребления наркотических веществ;

маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж делать только в салонах, где могут обеспечить безопасное проведение услуги с использованием обработанного инструментария.

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Можно обратится и в УЗ «Могилевский областной центр гигены, эпидемиологии и общественногоздоровья» по адресу: г.Могилев, ул.Первомайская, 114; тел. «горячей линии»: 8 (222) 71-65-83.