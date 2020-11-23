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1 декабря прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко

bobruisk.by 27 0

1 декабря прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко

1 декабря   прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 32 26 63 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.

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