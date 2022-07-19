1,8 тонн незаконных посевов конопли уничтожили бобруйские правоохранители

С 1 июня в Беларуси проходит специальная программа «Мак».

Сотрудниками отдела наркоконтроля и противодействия торговли людьми УВД Бобруйского горисполкома вблизи деревни Балашкевичи, Глусского района на площади 0,7 га был обнаружен участок местности, на котором произрастала конопля. Вес уничтоженного сырья составил 700 килограмм. А еще через пару дней у левого берега реки Березина вблизи улицы Набережной города Бобруйска было уничтожено сырья общей массой 1100 килограмм.

Оперативники подразделений по наркоконтролю совместно с другими службами прежде всего нацелены на уничтожение наркосырьевой базы растительного происхождения, а также на пресечение деятельности лиц, занимающихся выращиванием и возделыванием мака и конопли.

#административная ответственность:

Согласно статьи 17.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь незаконный посев и (или) выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершены без цели их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ, влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.

При этом не имеет значения, Вы лично высадили наркосодержащие растения мака и конопли или же они сами разрослись у Вас на участке. Сохраняйте бдительность и не допускайте их произрастания, чтобы избежать ответственности.

#уголовная ответственность:

Согласно статьи 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Срок лишения свободы может увеличиться до 7 лет, если те же действия, совершенны повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее уже совершившим наркопреступления.

А также – до 15 лет, если преступление было совершено в составе организованной группы.

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