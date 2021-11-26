1 366 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области за 10 месяцев этого года

Наибольшие суммы в доходах бюджета региона составляют поступления подоходного налога – 479,6 млн. рублей - 35,1%; НДС – 190,1 млн. рублей - 13,9%; налога на прибыль – 136,6 млн. рублей - 10%; налога при УСН – 69,4 млн. рублей - 5,1%; а также акцизов – 68,5 млн. рублей - 5%.

Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

В десятке лидеров в формировании бюджета - Могилевэнерго, Климовичский ЛВЗ, «Бобруйский бровар», Могилевоблгаз, Могилевский филиал «Белтелеком» и другие крупные успешные предприятия. Удельный вес их платежей - 20,1% общих поступлений.