1 243,3 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет области за 9 месяцев

В январе-сентябре 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 1 243,3 млн. рублей. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 83,8 млн. рублей или на 7,2% в фактическом исчислении.

- Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 503 млн. рублей (40,5%), НДС – 212 млн. рублей (17%), налога на прибыль – 114,2 млн. рублей (9,2%), налога на недвижимость – 58,4 млн. рублей (4,7%), акцизов – 55,7 млн. рублей (4,5%), - сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ЗАО «Завод полимерных труб», СООО «Оазис Груп», РУП «Могилевоблгаз», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод». Удельный вес их платежей составил 20,3% общих поступлений в бюджет области.