1 127,5 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области за 8 месяцев

В январе-августе в бюджет Могилевской области поступило 1 127,5 млн. рублей. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 66 млн. рублей или на 6,2% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога – 447,3 млн. рублей (39,7%), НДС – 207,4 млн. рублей (18,4%), налога на прибыль – 112,5 млн. рублей (10%), акцизов – 47,2 млн. рублей (4,2%), налога при упрощенной системе налогообложения – 46,7 млн. рублей (4,1%).

- В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП «Могилевэнерго», ОАО «Климовичский ЛВЗ», ООО «Кронохем», ЗАО «Бобруйский бровар», филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ЗАО «Завод полимерных труб», СООО «Оазис Груп», РУП «Могилевоблгаз», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения». Удельный вес их платежей составил 20,4% общих поступлений в бюджет области, - сообщили в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

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