0:2 в пользу хозяев. С таким счетом завершился гостевой товарищеский матч футбольных клубов «Белшина» и «Гомель»
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