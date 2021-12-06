0:7. С таким счетом ХК «Бобруйск-2» уступил жлобинскому «Металлургу-2» в матче 7 тура (вторая стадия) «Париматч-высшей лиги»
bobrlife.by 123 0
Фотографии: Александр Анташкевич
Фото Александра Анташкевича
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