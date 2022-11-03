️В Бобруйске изменена организация дорожного движения

В центральной части рассеченного кольца на проезжей части дороги, предназначенной для движения по ул. Минской со стороны ул. 50 лет ВЛКСМ, крайнюю правую полосу выделили для движения общественного транспорта.

На проезжей части дороги, предназначенной для движения в обратном направлении, количество полос для движения сократили до двух.

Водителям, осуществляющим движение по улице Минской и намеревающимся продолжить движение в прямом направлении, перед перекрестком следует занимать вторую или третью полосу для движения.

Водителям, намеревающимся осуществить поворот на ул. Шинную и ул. Гагарина, следует занимать крайнюю правую полосу для движения.

Изменения в организации дорожного движения сократят конфликтные ситуации и облегчат осуществление поворота направо с ул. Гагарина и ул. Шинной на ул. Минскую.