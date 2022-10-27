️Нормы постановления № 713 с учетом их корректировок позволят в дальнейшем обеспечивать рынок потребительской продукцией

С учетом практики применения постановления № 713, которым утверждена система регулирования цен, правительство скорректировало отдельные подходы.

Изменения коснулись переоценки и дооценки остатков товаров, которые существовали в наличие до принятия постановления № 713. Основная особенность - остатки товаров необходимо приводить в соответствии с нормами постановления только при поступлении нового такого же товара.

Это позволит, не нарушая технологический процесс в торговле, обеспечить полку товаром и проводить их дооценку, не нарушая норм постановления № 713.

Кроме того, в новом постановлении №713 (1) регламентирован порядок отнесения расходов импортеров и оптово-розничного звена по фасовке товаров.

В таком случае фактические расходы на фасовку - это сама упаковка, зарплата рабочих и амортизация - могут добавляться к розничной цене. Но добавляться могут только фактически понесенные расходы.

Конкретизированы отдельные товарные группы, исключены товары роскоши, специфические товары, носящие сезонный характер (например, цветочная продукция).

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли открыта горячая линия по вопросам применения постановления Совета Министров № 713 «О системе регулирования цен». Звонки принимаются по номеру (017) 348-61-21.

На сайте МАРТ действует специальная онлайн-форма для обращений юрлиц по вопросам реализации постановления № 713.