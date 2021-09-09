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Ворота, роллеты, автоматика ALUTECH. Продажа и монтаж ворот

Цена: договорная

Ворота, роллеты, автоматика ALUTECH. Продажа и монтаж ворот

Цена: договорная

  • № 113308
  • 9 сентября 2021 в 23:06
  • 7kvadratov.by
  • 10 просмотра
Описание товара

Продажа, монтаж и установка а также сервисное обслуживание ворот от Алютех:
– въездные ворота на участок (территорию)
– распашные;
– откатные въездные ворота;
– секционные ворота (гаражные);
– промышленные секционные ворота;

А также промышленные и панорамные ворота, шлагбаумы и перегрузочная техника. Все ворота и роллетные системы как с электроприводом так и без него.

Мы являемся официальным представителем компании ALUTECH, поэтому наши монтажники высококвалифицированные специалисты своего дела.

Более полно ознакомится с продукцией Вы сможете в нашем магазине-офисе (Шоу-Рум), который находится по адресу г. Бобруйск, ул. Минская 108 (напротив ТЦ Карусель).

– Самая полная и официальная гарантия на всю продукцию;
– Доставка по РБ;
– Сопутствующие услуги: замер, монтаж, сервисное обслуживание;
– У нас самые удобные способы оплаты.

Продукция компании ALUTECH от официального представителя в г. Бобруйске – Сети салонов «7 Квадратов»!

Наши опытные специалисты произведут бесплатные замеры, надежную доставку и квалифицированную установку! Служба заботы о клиентах ответит на все возникающие вопросы, проведет грамотную консультацию и поможет с выбором.

О скидках для наших клиентов, узнайте в онлайн-чате на нашем сайте 7kvadratov.by или позвоните прямо сейчас.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

  • Телефон:

    +375 (44) 712-9000 A1|Velcome +375 (29) 712-9000 МТС +375 (25) 712-9000 life:) +375 (225) 70-70-87 Белтелеком +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)

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