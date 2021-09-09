Ворота, роллеты, автоматика ALUTECH. Продажа и монтаж воротЦена: договорная
Ворота, роллеты, автоматика ALUTECH. Продажа и монтаж ворот
Цена: договорная
- № 113308
- 9 сентября 2021 в 23:06
- 7kvadratov.by
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Описание товара
Продажа, монтаж и установка а также сервисное обслуживание ворот от Алютех:
– въездные ворота на участок (территорию)
– распашные;
– откатные въездные ворота;
– секционные ворота (гаражные);
– промышленные секционные ворота;
А также промышленные и панорамные ворота, шлагбаумы и перегрузочная техника. Все ворота и роллетные системы как с электроприводом так и без него.
Мы являемся официальным представителем компании ALUTECH, поэтому наши монтажники высококвалифицированные специалисты своего дела.
Более полно ознакомится с продукцией Вы сможете в нашем магазине-офисе (Шоу-Рум), который находится по адресу г. Бобруйск, ул. Минская 108 (напротив ТЦ Карусель).
– Самая полная и официальная гарантия на всю продукцию;
– Доставка по РБ;
– Сопутствующие услуги: замер, монтаж, сервисное обслуживание;
– У нас самые удобные способы оплаты.
Продукция компании ALUTECH от официального представителя в г. Бобруйске – Сети салонов «7 Квадратов»!
Наши опытные специалисты произведут бесплатные замеры, надежную доставку и квалифицированную установку! Служба заботы о клиентах ответит на все возникающие вопросы, проведет грамотную консультацию и поможет с выбором.
О скидках для наших клиентов, узнайте в онлайн-чате на нашем сайте 7kvadratov.by или позвоните прямо сейчас.
Контакты
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Контактное лицо:
Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»
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Телефон:
+375 (44) 712-9000 A1|Velcome +375 (29) 712-9000 МТС +375 (25) 712-9000 life:) +375 (225) 70-70-87 Белтелеком +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)
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