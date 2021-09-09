Ворота, роллеты, автоматика ALUTECH. Продажа и монтаж ворот Цена: договорная

Ворота, роллеты, автоматика ALUTECH. Продажа и монтаж ворот Цена: договорная

№ 113308

9 сентября 2021 в 23:06

7kvadratov.by

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Описание товара

Продажа, монтаж и установка а также сервисное обслуживание ворот от Алютех:

– въездные ворота на участок (территорию)

– распашные;

– откатные въездные ворота;

– секционные ворота (гаражные);

– промышленные секционные ворота;

А также промышленные и панорамные ворота, шлагбаумы и перегрузочная техника. Все ворота и роллетные системы как с электроприводом так и без него.

Мы являемся официальным представителем компании ALUTECH, поэтому наши монтажники высококвалифицированные специалисты своего дела.

Более полно ознакомится с продукцией Вы сможете в нашем магазине-офисе (Шоу-Рум), который находится по адресу г. Бобруйск, ул. Минская 108 (напротив ТЦ Карусель).

– Самая полная и официальная гарантия на всю продукцию;

– Доставка по РБ;

– Сопутствующие услуги: замер, монтаж, сервисное обслуживание;

– У нас самые удобные способы оплаты.

Продукция компании ALUTECH от официального представителя в г. Бобруйске – Сети салонов «7 Квадратов»!

Наши опытные специалисты произведут бесплатные замеры, надежную доставку и квалифицированную установку! Служба заботы о клиентах ответит на все возникающие вопросы, проведет грамотную консультацию и поможет с выбором.

О скидках для наших клиентов, узнайте в онлайн-чате на нашем сайте 7kvadratov.by или позвоните прямо сейчас.

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