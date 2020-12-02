В магазинах «7 квадратов» СКИДКИ на окна ПВХ Цена: договорная

В магазинах «7 квадратов» СКИДКИ на окна ПВХ

В магазинах «7 квадратов» СКИДКИ на окна ПВХ Цена: договорная

№ 48823

2 декабря 2020 в 08:33

7kvadratov.by

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Описание товара

В сети магазинов «7 квадратов» продолжается сезонный ценопад на ПВХ-окна.

С 2008 года мы являемся официальным партнером компании REHAU (немецкий профиль, ставший в последние годы стандартом качества) и наладили свое производство окон этого известного профиля в Бобруйске, что позволило нам снизить цены до уровня производителя. Мы пошли дальше! Всю зиму действует скидка в 10% на заказ окон в магазине по адресу ул. Энгельса, 61.

Приходите к нам, чтобы приобрести окна под ключ с приятными зимними скидками.

Заказав окно сейчас, вы проведёте зиму в тепле и уюте!

Мы ждем вас!

Адреса наших магазинов в Бобруйске:

ул. Минская, 135 (ТЦ «Карусель»)

ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)

ул. Советская, 41

ул. Энгельса, 61

Работаем также в Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Расчет окна на нашем сайте: https://7kvadratov.by/

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