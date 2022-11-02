Уютная трёхкомнатная, 50 лет ВЛКСМ 7Цена: договорная
Уютная трёхкомнатная, 50 лет ВЛКСМ 7
Цена: договорная
- № 167874
- 2 ноября 2022 в 23:20
- Незнакомец
- 2 просмотра
Описание товара
В связи с переездом собственник продает теплую и уютную трехкомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажного дома.
Квартира находится в тихом и спокойном районе и расположена во дворах недалеко от пересечения улицы Минской и улицы 50-летия ВЛКСМ. В этом районе есть вся инфраструктура города для комфортной жизни: детские сады, школы, поликлиники, аптеки, крупные магазины и торговые центры, гаражные кооперативы, а также Дворец искусств и остановки общественного транспорта – все в шаговой доступности.
Несколько лет назад в квартире был сделан качественный ремонт с заменой водопроводных труб, заменена электропроводка, выровнены стены, установлены новые межкомнатные двери из дерева и заменен пол, также были установлены удобные окна ПВХ из качественного профиля с двухкамерными стеклопакетами. Потолки в жилых помещениях выполнены из гипсокартона, а напольное покрытие — ламинат. В квартире установлена качественная металическая дверь со скрытыми петлями, а для хранения ценных вещей в квартире оборудован и укреплён скрытый противовзломный сейф.
Балкон в квартире застеклён и изнутри обшит натуральной вагонкой. Также на балконе утеплёны пол и стены, проведенно освещение и оборудованы удобные шкафчики для хранения вещей.
Подвал оборудован металической дверью и там можно спокойно хранить велосипеды. Также в подвале для хранения вещей обустроены крепкие стелажи. Дополнительно к основному электроснабжению в подвал было подведено электричество из квартиры.
Несколько лет назад в доме был проведен капитальный ремонт с заменой труб отопления и утеплением фасадов.
Рядом с подъездом есть парковка, где всегда есть свободные места, а машину видно из окна квартиры.
Соседи в подъезде спокойные, доброжелательные люди, которые будут рады приветствовать новых жильцов.
Для просмотра квартиры и по другим вопросам просьба звонить на номер Viber, указанный выше или можете обращаться на электронную почту bobruisk@mail.lv. Несерьезных людей прошу не беспокоить.
Контакты
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Контактное лицо:
Василий
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Телефон:
+375 292610631
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