Уютная трёхкомнатная, 50 лет ВЛКСМ 7 Цена: договорная

Уютная трёхкомнатная, 50 лет ВЛКСМ 7 Цена: договорная

№ 167874

2 ноября 2022 в 23:20

Незнакомец

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Описание товара

В связи с переездом собственник продает теплую и уютную трехкомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажного дома.

Квартира находится в тихом и спокойном районе и расположена во дворах недалеко от пересечения улицы Минской и улицы 50-летия ВЛКСМ. В этом районе есть вся инфраструктура города для комфортной жизни: детские сады, школы, поликлиники, аптеки, крупные магазины и торговые центры, гаражные кооперативы, а также Дворец искусств и остановки общественного транспорта – все в шаговой доступности.

Несколько лет назад в квартире был сделан качественный ремонт с заменой водопроводных труб, заменена электропроводка, выровнены стены, установлены новые межкомнатные двери из дерева и заменен пол, также были установлены удобные окна ПВХ из качественного профиля с двухкамерными стеклопакетами. Потолки в жилых помещениях выполнены из гипсокартона, а напольное покрытие — ламинат. В квартире установлена качественная металическая дверь со скрытыми петлями, а для хранения ценных вещей в квартире оборудован и укреплён скрытый противовзломный сейф.

Балкон в квартире застеклён и изнутри обшит натуральной вагонкой. Также на балконе утеплёны пол и стены, проведенно освещение и оборудованы удобные шкафчики для хранения вещей.

Подвал оборудован металической дверью и там можно спокойно хранить велосипеды. Также в подвале для хранения вещей обустроены крепкие стелажи. Дополнительно к основному электроснабжению в подвал было подведено электричество из квартиры.

Несколько лет назад в доме был проведен капитальный ремонт с заменой труб отопления и утеплением фасадов.

Рядом с подъездом есть парковка, где всегда есть свободные места, а машину видно из окна квартиры.

Соседи в подъезде спокойные, доброжелательные люди, которые будут рады приветствовать новых жильцов.

Для просмотра квартиры и по другим вопросам просьба звонить на номер Viber, указанный выше или можете обращаться на электронную почту bobruisk@mail.lv. Несерьезных людей прошу не беспокоить.

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