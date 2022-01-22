Утеряны документыЦена: договорная
Утеряны документы
Цена: договорная
- № 128706
- 22 января 2022 в 16:25
- Незнакомец
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Описание товара
Утеряны документы — пенсионное удостоверение и удостоверение инвалида 2 группы № 0074632, на имя Шпилевского Александра Ивановича, считать недействительными.
Контакты
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Контактное лицо:
Александр Шпилевский
-
Телефон:
+375295110412
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