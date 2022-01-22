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Утеряны документы

Цена: договорная

Утеряны документы

Цена: договорная

  • № 128706
  • 22 января 2022 в 16:25
  • Незнакомец
  • 10 просмотра
Описание товара

Утеряны документы — пенсионное удостоверение и удостоверение инвалида 2 группы № 0074632, на имя Шпилевского Александра Ивановича, считать недействительными.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Александр Шпилевский

  • Телефон:

    +375295110412

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