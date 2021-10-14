Укладка Тротуарной плитки недорого и быстро от 50м2 Цена: 16 руб.

Укладка Тротуарной плитки недорого и быстро от 50м2 Цена: 16 руб.

№ 117619

14 октября 2021 в 22:11

Незнакомец

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Описание товара

Предлагаем услуги по укладке Троутарной плитки, брусчатки, борта, мощению дорожек на дачных участках и коттеджах в Минске, Бобруйске, в Минском районе и области. Обьемы работ . от 50м2.

Чем больше обьем тем дешевле!

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Доступные цены:

Плитка от 16 рублей.

Борт дорожный 12 рублей.

Борт тротуарной 7 рублей.

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Самостоятельно закупаем и доставляем все необходимые материалы.

Работаем Добросовестно, Честно, что бы Вы рекомендовали нас своим друзьям, знакомым, родственникам . . . Отличное качество по доступной цене ! Чем больше обьем, тем дешевле.

Работаем без залога, посредников и выходных.

Звоните ежедневно с 9.00 – 20.00, будем рады Вам помочь!

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