Укладка Тротуарной плитки недорого и быстро от 50м2Цена: 16 руб.
Укладка Тротуарной плитки недорого и быстро от 50м2
Цена: 16 руб.
- № 117619
- 14 октября 2021 в 22:11
- Незнакомец
- 3 просмотра
Описание товара
Предлагаем услуги по укладке Троутарной плитки, брусчатки, борта, мощению дорожек на дачных участках и коттеджах в Минске, Бобруйске, в Минском районе и области. Обьемы работ . от 50м2.
Чем больше обьем тем дешевле!
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Доступные цены:
Плитка от 16 рублей.
Борт дорожный 12 рублей.
Борт тротуарной 7 рублей.
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Самостоятельно закупаем и доставляем все необходимые материалы.
Работаем Добросовестно, Честно, что бы Вы рекомендовали нас своим друзьям, знакомым, родственникам . . . Отличное качество по доступной цене ! Чем больше обьем, тем дешевле.
Работаем без залога, посредников и выходных.
Звоните ежедневно с 9.00 – 20.00, будем рады Вам помочь!
Контакты
-
Контактное лицо:
Алексей
-
Телефон:
+375296528040
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