Туры в ЕгипетЦена: договорная
Туры в Египет
Цена: договорная
- № 100153
- 21 мая 2021 в 17:23
- Незнакомец
- 25 просмотра
Описание товара
Пакетный тур на море – самый популярный вид отдыха у белорусов. Вы покупаете тур с включенным перелетом, трансфером в отель, проживанием и питанием, согласно вашим критериям.
Туроператор ДЛ-Навигатор предлагает подобрать себе отдых в Египте, указав все интересующие Вас параметры.
Даты отдыха, звездность отелей, курорты, количество человек, тип питания, рейтинг отеля и др. Система отсортирует и подберет Вам максимальное количество возможных вариантов.
Если возникнут сложности в подборе, Вы всегда можете набрать нас или отправить запрос.
Подобрать тур Вы можете тут.
Сайт компании https://dl-navigator.by
Контакты
-
Контактное лицо:
Елена
-
Телефон:
+375 44 77 77 635
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