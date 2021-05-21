Туры в Египет Цена: договорная

Туры в Египет Цена: договорная

№ 100153

21 мая 2021 в 17:23

Незнакомец

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Описание товара

Пакетный тур на море – самый популярный вид отдыха у белорусов. Вы покупаете тур с включенным перелетом, трансфером в отель, проживанием и питанием, согласно вашим критериям.

Туроператор ДЛ-Навигатор предлагает подобрать себе отдых в Египте, указав все интересующие Вас параметры.

Даты отдыха, звездность отелей, курорты, количество человек, тип питания, рейтинг отеля и др. Система отсортирует и подберет Вам максимальное количество возможных вариантов.

Если возникнут сложности в подборе, Вы всегда можете набрать нас или отправить запрос.

Подобрать тур Вы можете тут.

Сайт компании https://dl-navigator.by

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