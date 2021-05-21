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Туры в Египет

Цена: договорная

Туры в Египет

Цена: договорная

  • № 100153
  • 21 мая 2021 в 17:23
  • Незнакомец
  • 25 просмотра
Описание товара

Пакетный тур на море – самый популярный вид отдыха у белорусов. Вы покупаете тур с включенным перелетом, трансфером в отель, проживанием и питанием, согласно вашим критериям.

Туроператор ДЛ-Навигатор предлагает подобрать себе отдых в Египте, указав все интересующие Вас параметры.

Даты отдыха, звездность отелей, курорты, количество человек, тип питания, рейтинг отеля и др. Система отсортирует и подберет Вам максимальное количество возможных вариантов.

Если возникнут сложности в подборе, Вы всегда можете набрать нас или отправить запрос.

Подобрать тур Вы можете тут.

Сайт компании https://dl-navigator.by

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Елена

  • Телефон:

    +375 44 77 77 635

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