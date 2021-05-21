Туроператор ДЛ-НавигаторЦена: 50 руб.
Туроператор ДЛ-Навигатор
Цена: 50 руб.
- № 100106
- 21 мая 2021 в 13:46
- Незнакомец
- 24 просмотра
Описание товара
Туроператор ДЛ-Навигатор: Горящие туры в Египет и Турцию, Экскурсии по Беларуси, Автобусные туры по Европе, Авиатуры из Минска
Наша компания является многопрофильным туристическим оператором с большим опытом работы.
Первоначально компания ДЛ-Навигатор вышла на туристический рынок как туроператор по Чехии, и по настоящее время занимает лидирующие позиции в этом направлении. Как туроператор по Чехии, компания предлагает групповые автобусные, авиа и железнодорожные экскурсионные программы в Прагу и комбинированные туры с другими городами Европы, туры на лечебные курорты Чехии – Карловы Вары, Марианские Лазне, Подебрады, Франтишковы Лазне, Яхимов, Лугачевицы, Теплице, индивидуальные программы любой сложности.
Как туроператор по Италии, мы готовы предложить эксклюзивные авторские туры в Италию.
Сегодня мы предлагаем Вам отдых по всему миру, а также широкий спектр сопутствующих услуг.
С компанией ДЛ-Навигатор путешествовать просто и доступно!
Контакты
-
Контактное лицо:
Елена
-
Телефон:
+375 44 77 77 635
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