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Турагентство ДЛ-Навигатор

Цена: договорная

Турагентство ДЛ-Навигатор

Цена: договорная

  • № 100150
  • 21 мая 2021 в 17:23
  • Незнакомец
  • 24 просмотра
Описание товара

Туроператор ДЛ-Навигатор: Горящие туры в Египет и Турцию, Экскурсии по Беларуси, Автобусные туры по Европе, Авиатуры из Минска

Наша компания является многопрофильным туристическим оператором с большим опытом работы.

Первоначально компания ДЛ-Навигатор вышла на туристический рынок как туроператор по Чехии, и по настоящее время занимает лидирующие позиции в этом направлении. Как туроператор по Чехии, компания предлагает групповые автобусные, авиа и железнодорожные экскурсионные программы в Прагу и комбинированные туры с другими городами Европы, туры на лечебные курорты Чехии – Карловы Вары, Марианские Лазне, Подебрады, Франтишковы Лазне, Яхимов, Лугачевицы, Теплице, индивидуальные программы любой сложности.

Как туроператор по Италии, мы готовы предложить эксклюзивные авторские туры в Италию.

Сегодня мы предлагаем Вам отдых по всему миру, а также широкий спектр сопутствующих услуг.

С компанией ДЛ-Навигатор путешествовать просто и доступно!

Сайт: Туроператор ДЛ-Навигатор

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Елена

  • Телефон:

    +375 44 77 77 635

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