ТребуютсяЦена: договорная
Требуются
Цена: договорная
- № 167627
- 31 октября 2022 в 16:18
- Незнакомец
- 16 просмотра
Описание товара
Стеклозаводу в р.п. Елизово на постоянную работу требуются: слесарь-ремонтник, станочник широкого профиля, электромонтер, электрогазосварщик.
Контакты
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Контактное лицо:
Надежда
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Телефон:
+375291451500
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