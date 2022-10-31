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Требуются

Цена: договорная

Требуются

Цена: договорная

  • № 167627
  • 31 октября 2022 в 16:18
  • Незнакомец
  • 16 просмотра
Описание товара

Стеклозаводу в р.п. Елизово на постоянную работу требуются: слесарь-ремонтник, станочник широкого профиля, электромонтер, электрогазосварщик.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Надежда

  • Телефон:

    +375291451500

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