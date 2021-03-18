Требуются водители категории В, С Цена: договорная

Требуются водители категории В, С

Требуются водители категории В, С Цена: договорная

№ 92744

18 марта 2021 в 19:54

Незнакомец

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Описание товара

Требуются водители категории В, С, для грузоперевозок по РБ, обязательно стаж, тел. мтс 29-797-41-63

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