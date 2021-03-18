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Требуются водители категории В, С

Цена: договорная

Требуются водители категории В, С

Цена: договорная

  • № 92744
  • 18 марта 2021 в 19:54
  • Незнакомец
  • 23 просмотра
Описание товара

Требуются водители категории В, С, для грузоперевозок по РБ, обязательно стаж, тел. мтс 29-797-41-63

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Михаил

  • Телефон:

    +375297974163

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