Требуются водители категории В, СЦена: договорная
Требуются водители категории В, С
Цена: договорная
- № 92744
- 18 марта 2021 в 19:54
- Незнакомец
- 23 просмотра
Описание товара
Требуются водители категории В, С, для грузоперевозок по РБ, обязательно стаж, тел. мтс 29-797-41-63
Контакты
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Контактное лицо:
Михаил
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Телефон:
+375297974163
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