Требуются распространители листовок по почтовым ящикамЦена: договорная
Требуются распространители листовок по почтовым ящикам
Цена: договорная
- № 127266
- 9 января 2022 в 19:54
- Незнакомец
- 23 просмотра
Описание товара
Требуются на ПОСТОЯННОЙ основе распространители листовок по почтовым ящикам (Подработка в выходные) • Возраст от 16 Работа заключается в распространении рекламной продукции по почтовым ящикам на выходных. Мы предоставляем флаеры и маршрут следования, ваша задача – распространить листовки и предоставить отчет и фотоотчет. Своевременная оплата труда. Оформление по договору подряда. Требования: • Умение работать в Word • Соблюдение сроков выполнения работы.
Контакты
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Контактное лицо:
Дмитрий
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Телефон:
+375445130383
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