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Требуются распространители листовок по почтовым ящикам

Цена: договорная

Требуются распространители листовок по почтовым ящикам

Цена: договорная

  • № 127266
  • 9 января 2022 в 19:54
  • Незнакомец
  • 23 просмотра
Описание товара

Требуются на ПОСТОЯННОЙ основе распространители листовок по почтовым ящикам (Подработка в выходные) • Возраст от 16 Работа заключается в распространении рекламной продукции по почтовым ящикам на выходных. Мы предоставляем флаеры и маршрут следования, ваша задача – распространить листовки и предоставить отчет и фотоотчет. Своевременная оплата труда. Оформление по договору подряда. Требования: • Умение работать в Word • Соблюдение сроков выполнения работы.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Дмитрий

  • Телефон:

    +375445130383

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