Требуются распространители листовок по почтовым ящикам Цена: договорная

Требуются распространители листовок по почтовым ящикам Цена: договорная

№ 127266

9 января 2022 в 19:54

Незнакомец

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Описание товара

Требуются на ПОСТОЯННОЙ основе распространители листовок по почтовым ящикам (Подработка в выходные) • Возраст от 16 Работа заключается в распространении рекламной продукции по почтовым ящикам на выходных. Мы предоставляем флаеры и маршрут следования, ваша задача – распространить листовки и предоставить отчет и фотоотчет. Своевременная оплата труда. Оформление по договору подряда. Требования: • Умение работать в Word • Соблюдение сроков выполнения работы.

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