Требуются монтажники наружных трубопроводов в г.ГродноЦена: 1500 руб.
Требуются монтажники наружных трубопроводов в г.Гродно
Цена: 1500 руб.
- № 105172
- 2 июля 2021 в 12:36
- Незнакомец
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Описание товара
Работа в г. Гродно. Требуются монтажники наружных трубопроводов. Водопровод, канализация. Официальное трудоустройство. Предоставляется общежитие. Заработная плата 1500 р.
Контакты
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Контактное лицо:
Сергей Валерьевич
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Телефон:
+375296667415
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