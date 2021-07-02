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Требуются монтажники наружных трубопроводов в г.Гродно

Цена: 1500 руб.

Требуются монтажники наружных трубопроводов в г.Гродно

Цена: 1500 руб.

  • № 105172
  • 2 июля 2021 в 12:36
  • Незнакомец
  • 36 просмотра
Описание товара

Работа в г. Гродно. Требуются монтажники наружных трубопроводов. Водопровод, канализация. Официальное трудоустройство. Предоставляется общежитие. Заработная плата 1500 р.

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Сергей Валерьевич

  • Телефон:

    +375296667415

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