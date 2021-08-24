требуются Цена: договорная

требуются Цена: договорная

№ 111278

24 августа 2021 в 08:50

Незнакомец

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Описание товара

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» приглашает на постоянную работу:

Слесарей сантехников 3,4,5 разряда на участок капитального ремонта– заработная плата сдельно-премиальная.

Рабочих комплексного обслуживания на участок капитального ремонта – заработная плата сдельно-премиальная.

Кровельщиков на участок капитального ремонта – заработная плата сдельно-премиальная.

Штукатуров. маляров на участок капитального ремонта – заработная плата сдельно-премиальная.

телефон для справок 80225 (70-54-88)-отдел кадров,

80225 (70-54-90) –приемная

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