требуютсяЦена: договорная
требуются
Цена: договорная
- № 111278
- 24 августа 2021 в 08:50
- Незнакомец
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Описание товара
КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» приглашает на постоянную работу:
Слесарей сантехников 3,4,5 разряда на участок капитального ремонта– заработная плата сдельно-премиальная.
Рабочих комплексного обслуживания на участок капитального ремонта – заработная плата сдельно-премиальная.
Кровельщиков на участок капитального ремонта – заработная плата сдельно-премиальная.
Штукатуров. маляров на участок капитального ремонта – заработная плата сдельно-премиальная.
телефон для справок 80225 (70-54-88)-отдел кадров,
80225 (70-54-90) –приемная
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