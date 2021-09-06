Требуется сотрудникиЦена: договорная
Требуется сотрудники
Цена: договорная
- № 112521
- 6 сентября 2021 в 14:39
- pfvishnevka
- 31 просмотра
Описание товара
В связи с увеличением объёма работ ЗАО “Птицефабрика “Вишневка” на постоянную работу требуются:
– работники склада;
-птицеводы;
-грузчики.
Без вредных привычек, возможно трудоустройство без опыта работы.
Доставка к месту работы осуществляется служебным транспортом (отправление служебного транспорта осуществляется ежедневно от СШ №3 в 07ч. 20мин.)
Звонить с 9.00 до 17.00.
Контакты
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Контактное лицо:
Наталья Ивановна
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Телефон:
+37529 1215704
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