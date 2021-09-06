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Требуется сотрудники

Цена: договорная

Требуется сотрудники

Цена: договорная

  • № 112521
  • 6 сентября 2021 в 14:39
  • pfvishnevka
  • 31 просмотра
Описание товара

В связи с увеличением объёма работ ЗАО “Птицефабрика “Вишневка” на постоянную работу требуются:
– работники склада;
-птицеводы;
-грузчики.
Без вредных привычек, возможно трудоустройство без опыта работы.
Доставка к месту работы осуществляется служебным транспортом (отправление служебного транспорта осуществляется ежедневно от СШ №3 в 07ч. 20мин.)
Звонить с 9.00 до 17.00.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Наталья Ивановна

  • Телефон:

    +37529 1215704

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