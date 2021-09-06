Требуется сотрудники Цена: договорная

Требуется сотрудники Цена: договорная

№ 112521

6 сентября 2021 в 14:39

pfvishnevka

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Описание товара

В связи с увеличением объёма работ ЗАО “Птицефабрика “Вишневка” на постоянную работу требуются:

– работники склада;

-птицеводы;

-грузчики.

Без вредных привычек, возможно трудоустройство без опыта работы.

Доставка к месту работы осуществляется служебным транспортом (отправление служебного транспорта осуществляется ежедневно от СШ №3 в 07ч. 20мин.)

Звонить с 9.00 до 17.00.

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