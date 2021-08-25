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Требуется инструктор тира

Цена: договорная

Требуется инструктор тира

Цена: договорная

  • № 111361
  • 25 августа 2021 в 13:32
  • Незнакомец
  • 34 просмотра
Описание товара

В ТРЦ “Спектр”, г. Бобруйск, пр-т Строителей, д.58, требуется инструктор тира. Заработная плата по итогам собеседования.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Андрей Сергеевич

  • Телефон:

    +375291395106

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