Требуется инструктор тираЦена: договорная
Требуется инструктор тира
Цена: договорная
- № 111361
- 25 августа 2021 в 13:32
- Незнакомец
- 34 просмотра
Описание товара
В ТРЦ “Спектр”, г. Бобруйск, пр-т Строителей, д.58, требуется инструктор тира. Заработная плата по итогам собеседования.
Контакты
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Контактное лицо:
Андрей Сергеевич
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Телефон:
+375291395106
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