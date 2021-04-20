Торговое помещение на улице с высокой проходимостьюЦена: договорная
Торговое помещение на улице с высокой проходимостью
Цена: договорная
- № 96385
- 20 апреля 2021 в 12:21
- Irina
- 27 просмотра
Описание товара
Торговое помещение на улице с высокой проходимостью ОТ СОБСТВЕННИКА!
Имеет свой отдельный вход и размещается в линейке стрит-ритэйла. Площадь помещения – 75,6 кв.м.
Преимущества:
• расположено в густонаселенном районе;
• 1 минута до остановки общественного транспорта;
• рядом располагаются аптека, почтовое отделение и магазины мясной кулинарии;
• расположено на первом этаже жилого дома;
• полная внутренняя отделка; • проведены все коммуникации;
• оборудован санузел.
БОНУС: бесплатное размещение рекламы. Более подробную информацию можно получить по телефону, указанному в объявлении.
Контакты
-
Контактное лицо:
Ирина
-
Телефон:
+375296014242
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