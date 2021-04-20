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Торговое помещение на улице с высокой проходимостью

Цена: договорная

Торговое помещение на улице с высокой проходимостью

Цена: договорная

  • № 96385
  • 20 апреля 2021 в 12:21
  • Irina
  • 27 просмотра
Описание товара

Торговое помещение на улице с высокой проходимостью ОТ СОБСТВЕННИКА!
Имеет свой отдельный вход и размещается в линейке стрит-ритэйла. Площадь помещения – 75,6 кв.м.
Преимущества:
• расположено в густонаселенном районе;
• 1 минута до остановки общественного транспорта;
• рядом располагаются аптека, почтовое отделение и магазины мясной кулинарии;
• расположено на первом этаже жилого дома;
• полная внутренняя отделка; • проведены все коммуникации;
• оборудован санузел.
БОНУС: бесплатное размещение рекламы. Более подробную информацию можно получить по телефону, указанному в объявлении.

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Контакты

  • Контактное лицо:

    Ирина

  • Телефон:

    +375296014242

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