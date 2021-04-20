Торговое помещение на улице с высокой проходимостью Цена: договорная

Торговое помещение на улице с высокой проходимостью Цена: договорная

№ 96385

20 апреля 2021 в 12:21

Irina

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Описание товара

Торговое помещение на улице с высокой проходимостью ОТ СОБСТВЕННИКА!

Имеет свой отдельный вход и размещается в линейке стрит-ритэйла. Площадь помещения – 75,6 кв.м.

Преимущества:

• расположено в густонаселенном районе;

• 1 минута до остановки общественного транспорта;

• рядом располагаются аптека, почтовое отделение и магазины мясной кулинарии;

• расположено на первом этаже жилого дома;

• полная внутренняя отделка; • проведены все коммуникации;

• оборудован санузел.

БОНУС: бесплатное размещение рекламы. Более подробную информацию можно получить по телефону, указанному в объявлении.

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