2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Ткани для римских штор. Пошив + готовые римские шторы

Цена: договорная

Ткани для римских штор. Пошив + готовые римские шторы

Цена: договорная

  • № 112896
  • 7 сентября 2021 в 23:18
  • 7kvadratov.by
  • 25 просмотра
Описание товара

В магазинах сети «7 квадратов» в Бобруйске большой выбор тканей для римских штор на любой вкус. Быть может у вас особые пожелания? Рады помочь: изготовим римские шторы из ваших материалов, что идеально впишется именно в ваш интерьер.

На заметку! Если вам необходимо купить карниз со всеми комплектующими, то с радостью предложим комплектующие для римских штор, без ткани и пошива.

Если вам необходимы уже готовые римские шторы (карниз + пошив + наша ткань), то у нас большой выбор тканей для римских штор на любой вкус.

Стоимость карниза для римских штор в комплекте с тканью от 140 рублей.

Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

Скидка записавшимся на замер по телефону!

Мы ждем вас!
Адреса наших магазинов в Бобруйске:
ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»
ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)
ул. Советская, 41
ул. Энгельса, 61

Осуществляем пошив и монтаж римских штор в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Большой каталог цветов и текстур на нашем сайте: https://7kvadratov.by/

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

  • Телефон:

    +375 (44) 712-9000 A1|Velcome +375 (29) 712-9000 МТС +375 (25) 712-9000 life:) +375 (225) 70-70-87 Белтелеком +375 (44) 712-9000 (Viber | WhatsApp)

Похожее

Осенние скидки до 20% на рольшторы! У нас большой выбор!
Осенние скидки до 20% на рольшторы! У нас большой выбор!

Лучшее предложение осени только в салонах “7 квадратов”! Распродажа склада. Рады предложить цены со скидкой 20% на рулонные шторы и…

Просмотреть
Ткани для римских штор. Пошив + готовые римские шторы
Ткани для римских штор. Пошив + готовые римские шторы

В магазинах сети «7 квадратов» в Бобруйске большой выбор тканей для римских штор на любой вкус. Быть может у вас…

Просмотреть
Рулонные шторы. День-ночь. Жалюзи плиссе. Римские карнизы
Рулонные шторы. День-ночь. Жалюзи плиссе. Римские карнизы

Жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные шторы, кассетные шторы, Рольшторы День-Ночь, жалюзи плиссе, римские карнизы. Образцы в наличии в наших салонах,…

Просмотреть
Продам ковры и Коврики

Продам ковры и Коврики, б/у но все в отличном состоянии х

Просмотреть
Продам книги ,посуду,елочные игрушки б/у дешево

Продам книги разные, есть много музыкальной литературы с нотами, посуду, елочные игрушки – всё б/у. Дешево. Книги есть в хороших…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿
Translate »