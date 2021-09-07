Ткани для римских штор. Пошив + готовые римские шторы Цена: договорная

Ткани для римских штор. Пошив + готовые римские шторы Цена: договорная

№ 112896

7 сентября 2021 в 23:18

7kvadratov.by

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Описание товара

В магазинах сети «7 квадратов» в Бобруйске большой выбор тканей для римских штор на любой вкус. Быть может у вас особые пожелания? Рады помочь: изготовим римские шторы из ваших материалов, что идеально впишется именно в ваш интерьер.

На заметку! Если вам необходимо купить карниз со всеми комплектующими, то с радостью предложим комплектующие для римских штор, без ткани и пошива.

Если вам необходимы уже готовые римские шторы (карниз + пошив + наша ткань), то у нас большой выбор тканей для римских штор на любой вкус.

Стоимость карниза для римских штор в комплекте с тканью от 140 рублей.

Сеть салонов окон и дверей «7 Квадратов»

Скидка записавшимся на замер по телефону!

Мы ждем вас!

Адреса наших магазинов в Бобруйске:

ул. Минская, 108. Напротив ТЦ «Карусель»

ул. Минская, 22 (магазин «Горизонт»)

ул. Советская, 41

ул. Энгельса, 61

Осуществляем пошив и монтаж римских штор в Бобруйске, Кировске, Рогачеве, Жлобине, Кличеве, Глуске и Осиповичах.

Большой каталог цветов и текстур на нашем сайте: https://7kvadratov.by/

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