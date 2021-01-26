Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)Цена: договорная
Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)
Цена: договорная
- № 87542
- 26 января 2021 в 09:22
- sanek210984
- 10 просмотра
Описание товара
Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Пенсионерам скидки. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы (УНП 791215393), +375297557989 Александр.
Контакты
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Контактное лицо:
Александр
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Телефон:
+375(29)755-79-89
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