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Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)

Цена: договорная

Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)

Цена: договорная

  • № 87542
  • 26 января 2021 в 09:22
  • sanek210984
  • 10 просмотра
Описание товара

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Пенсионерам скидки. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы (УНП 791215393), +375297557989 Александр.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Александр

  • Телефон:

    +375(29)755-79-89

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