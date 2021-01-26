Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС) Цена: договорная

Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС) Цена: договорная

№ 87542

26 января 2021 в 09:22

sanek210984

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Описание товара

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое другое. Звоните, прибуду в удобное для вас время и в любое место. Пенсионерам скидки. Гарантия до 24 мес. на выполненные работы (УНП 791215393), +375297557989 Александр.

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