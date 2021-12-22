Срочно требуется поварЦена: договорная
Срочно требуется повар
Цена: договорная
- № 125140
- 22 декабря 2021 в 15:23
- Незнакомец
- 14 просмотра
Описание товара
Хоккейному клубу «Бобруйск» на постоянную работу в кафе-бар, требуется: повар, з/п от 600 до 700р., шеф-повар з/п — 700-800 р., зав. произв 800р. График работы скользящий (суммированный учет рабочего времени) По всем вопросам обращайтесь по телефону
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375293433020
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