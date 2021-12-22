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Срочно требуется повар

Цена: договорная

Срочно требуется повар

Цена: договорная

  • № 125140
  • 22 декабря 2021 в 15:23
  • Незнакомец
  • 14 просмотра
Описание товара

Хоккейному клубу «Бобруйск» на постоянную работу в кафе-бар, требуется: повар, з/п от 600 до 700р., шеф-повар з/п — 700-800 р., зав. произв 800р. График работы скользящий (суммированный учет рабочего времени) По всем вопросам обращайтесь по телефону

Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375293433020

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