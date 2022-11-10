Спил опасных деревьевЦена: договорная
Спил опасных деревьев
Цена: договорная
- № 168804
- 10 ноября 2022 в 15:02
- Незнакомец
- 16 просмотра
Описание товара
Спилим любое дерево на приусадебном или дачном участке, которое угрожает крыше дома, бане, гаражу или проводам ЛЭП. Работаем методом промышленного альпинизма.
Контакты
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Контактное лицо:
Юрий
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Телефон:
+375291138117
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