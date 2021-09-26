Слесарь-сантехникЦена: 650 руб.
Слесарь-сантехник
Цена: 650 руб.
- № 115501
- 26 сентября 2021 в 23:06
- Незнакомец
- 29 просмотра
Описание товара
В торговый центр “Спектр”, г. Бобруйск, проспект Строителей, д.58 требуется слесарь-сантехник.
Заработная плата 744 руб., на руки 650 руб. чистые.
Контакты
-
Контактное лицо:
Андрей Евгеньевич
-
Телефон:
80297546457
Похожее
Слесарь-сантехник
В торговый центр “Спектр”, г. Бобруйск, проспект Строителей, д.58 требуется слесарь-сантехник. Заработная плата 744 руб., на руки 650 руб. чистые.Просмотреть
Требуется сотрудники
В связи с увеличением объёма работ ЗАО “Птицефабрика “Вишневка” на постоянную работу требуются: – работники склада; -птицеводы; -грузчики. Без вредных…Просмотреть
Требуется инструктор тира
В ТРЦ “Спектр”, г. Бобруйск, пр-т Строителей, д.58, требуется инструктор тира. Заработная плата по итогам собеседования.Просмотреть
требуются
КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска» приглашает на постоянную работу: Слесарей сантехников 3,4,5 разряда на участок капитального ремонта– заработная плата…Просмотреть
Требуются монтажники наружных трубопроводов в г.Гродно
Работа в г. Гродно. Требуются монтажники наружных трубопроводов. Водопровод, канализация. Официальное трудоустройство. Предоставляется общежитие. Заработная плата 1500 р.Просмотреть