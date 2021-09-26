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Слесарь-сантехник

Цена: 650 руб.

Слесарь-сантехник

Цена: 650 руб.

  • № 115501
  • 26 сентября 2021 в 23:06
  • Незнакомец
  • 29 просмотра
Описание товара

В торговый центр “Спектр”, г. Бобруйск, проспект Строителей, д.58 требуется слесарь-сантехник.
Заработная плата 744 руб., на руки 650 руб. чистые.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Андрей Евгеньевич

  • Телефон:

    80297546457

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