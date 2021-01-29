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Скупка телефонов Могилев, Бобруйск | Продать телефон

Цена: 8000 руб.

Скупка телефонов Могилев, Бобруйск | Продать телефон

Цена: 8000 руб.

  • № 87707
  • 29 января 2021 в 09:39
  • Незнакомец
  • 26 просмотра
Описание товара

Скупка телефонов в Бобруйске и Могилеве за 15 минут, срочный выкуп техники. Купим ваш телефон, планшет, Apple технику, ноутбук, телевизор и другие мобильные гаджеты.

“ТехноСкупка” работает с выкупом техники на лучших условиях в городе, гарантируя высокую цену и быструю сделку. Каждому клиенту предоставляется возможность продать телефон по хорошей цене, которая может достигать до 75-85 % от стоимости рынка в зависимости от состояния смартфона. Работаем без выходных и праздников с 9:00 до 21:00.

Скупка мобильных телефонов в Речице: Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei и другие бренды

Помимо других брендов, у нас также работает скупка Apple техники: предоставляем возможность продать айфон в любом состоянии. Купим Apple iPhone, Apple Watch, iPad, AirPods в любом состоянии – новые, БУ, требующие ремонта, купленные в рассрочку, в кредит, в лизинг.

Как продать свой мобильный телефон быстро и выгодно?

1. Оставьте заявку по телефону +375(33)374-12-24 или на сайте https://skupka-telefonov.net/
2. После согласования цены и других вопросов, к вам приедет курьер
3. Экспресс-оценка гаджета на месте
4. Вы получаете наличные деньги на руки сразу после выкупа

Осуществляем скупку телефонов и другой техники в Могилеве, Бобруйске, Горках, Осиповичах. Экспресс-скупка работает также в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Сергей

  • Телефон:

    +375(33)374-12-24

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