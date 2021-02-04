Скупка Apple техники | Продать айфон, ipad, watch | Trade-in Цена: 8000 руб.

Скупка Apple техники | Продать айфон, ipad, watch | Trade-in Цена: 8000 руб.

№ 88322

4 февраля 2021 в 13:45

Незнакомец

21 просмотра

Описание товара

Скупка айфонов и Apple техники. Продать айфон, ipad, Apple watch, AirPods можно на выгодных для вас условиях. Наша компания занимается скупкой iPhone и другой техники Apple в Беларуси достаточно длительное время. Нашим клиентам мы готовы предложить самые высокие цены (до 90% от стоимости нового девайса), быструю оценку, а также выезд курьера на дом. Нами осуществляется скупка айфонов, MacBook, Apple Watch, iPad актуального модельного ряда (выпущенные за последние 2-3 года).

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Trade-In. Обменяйте старый iPhone на новый с доплатой.

• Покупаем новые телефоны и Б/У. Выкупаем телефоны купленные в кредит, в рассрочку, в лизинг.

• Вы можете продать айфон выгодно. Предложим лучшую цену в вашем городе.

• Деньги вы получаете наличными, при этом никуда ехать не нужно.

• Выезд курьера, оценка, выкуп техники – весь процесс займет не более получаса.

• Не занижаем стоимость, работаем официально, оформим документы.

• Скупка айфонов по всей РБ: Минск, Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Гомель, Солигорск, Бобруйск, Барановичи, Пинск, Лида, Орша, Борисов и другие города.

Подробности на сайте: https://prodat-iphone.com/

Или в Instagram: https://instagram.com/prodat.iphone/

0

Контакты