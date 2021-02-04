Скупка Apple техники | Продать айфон, ipad, watch | Trade-inЦена: 8000 руб.
Скупка Apple техники | Продать айфон, ipad, watch | Trade-in
Цена: 8000 руб.
- № 88322
- 4 февраля 2021 в 13:45
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
Скупка айфонов и Apple техники. Продать айфон, ipad, Apple watch, AirPods можно на выгодных для вас условиях. Наша компания занимается скупкой iPhone и другой техники Apple в Беларуси достаточно длительное время. Нашим клиентам мы готовы предложить самые высокие цены (до 90% от стоимости нового девайса), быструю оценку, а также выезд курьера на дом. Нами осуществляется скупка айфонов, MacBook, Apple Watch, iPad актуального модельного ряда (выпущенные за последние 2-3 года).
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Trade-In. Обменяйте старый iPhone на новый с доплатой.
• Покупаем новые телефоны и Б/У. Выкупаем телефоны купленные в кредит, в рассрочку, в лизинг.
• Вы можете продать айфон выгодно. Предложим лучшую цену в вашем городе.
• Деньги вы получаете наличными, при этом никуда ехать не нужно.
• Выезд курьера, оценка, выкуп техники – весь процесс займет не более получаса.
• Не занижаем стоимость, работаем официально, оформим документы.
• Скупка айфонов по всей РБ: Минск, Брест, Гродно, Могилев, Витебск, Гомель, Солигорск, Бобруйск, Барановичи, Пинск, Лида, Орша, Борисов и другие города.
Подробности на сайте: https://prodat-iphone.com/
Или в Instagram: https://instagram.com/prodat.iphone/
Контакты
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Контактное лицо:
Сергей
-
Телефон:
+375(33)374-12-24
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