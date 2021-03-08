0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Швейных машин доктор в Бобруйске 8029-144-20-78

Цена: 25 руб.

Швейных машин доктор в Бобруйске 8029-144-20-78

Цена: 25 руб.

  • № 91670
  • 8 марта 2021 в 14:59
  • Незнакомец
  • 26 просмотра
Описание товара

Ремонт, настройка, профилактика промышленного и бытового швейного оборудования в Бобруйске и Кировске. Выезд мастера,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП УНП: 791166299 тел-8029-144-20-78 велком

0
Контакты

  • Контактное лицо:

    юрий

  • Телефон:

    +375 (29) 144-20-78

Похожее

Швейных машин доктор в Бобруйске 8029-144-20-78
Швейных машин доктор в Бобруйске 8029-144-20-78

Ремонт, настройка, профилактика промышленного и бытового швейного оборудования в Бобруйске и Кировске. Выезд мастера,преимущества вызова мастера на дом в том,что…

Просмотреть
Копировальный центр “PROпечать”
Копировальный центр “PROпечать”

Копировальный центр “PROпечать” предлагает услуги: – копирование – распечатка – сканирование – ламинирование – сшивка работ и документов на пружинку…

Просмотреть
Отключение иммо, клонирование ЭБУ, чип-ключи, чиптюнинг

Ремонт блоков иммобилайзера, полное отключение иммобилайзера (в т.ч. сценики, роверы, старые опеля, ниссаны, start error мерседес и т.д.), копирование/ремонт автоключей…

Просмотреть
ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78
ремонт швейных машин оверлоков 8029-144-20-78

Ремонт, настройка, профилактика промышленного и бытового швейного оборудования в Бобруйске . Выезд мастера в день обращения,преимущества вызова мастера на дом…

Просмотреть
Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)
Срочный ремонт бытовых холодильников +375297557989 (МТС)

Качественный ремонт бытовых холодильников любой сложности: ремонт любых электронных компонентов и блоков управления холодильником; замена мотор-компрессора; замена испарителя и многое…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by
﻿