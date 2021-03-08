Швейных машин доктор в Бобруйске 8029-144-20-78Цена: 25 руб.
Швейных машин доктор в Бобруйске 8029-144-20-78
Цена: 25 руб.
- № 91670
- 8 марта 2021 в 14:59
- Незнакомец
- 26 просмотра
Описание товара
Ремонт, настройка, профилактика промышленного и бытового швейного оборудования в Бобруйске и Кировске. Выезд мастера,преимущества вызова мастера на дом в том,что не надо возить свою машинку,оверлок по холоду/дождю, есть время заниматься своими делами,я подстраиваюсь под ваше расписание Я возвращаю к жизни безнадежно технику,стаж на швейной фабрике 30 лет ИП Комаров ЮП УНП: 791166299 тел-8029-144-20-78 велком
Контакты
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Контактное лицо:
юрий
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Телефон:
+375 (29) 144-20-78
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