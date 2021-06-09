Шотландские котята (фолды и страйты) Цена: 80 руб.

Шотландские котята (фолды и страйты) Цена: 80 руб.

№ 102486

9 июня 2021 в 07:46

Незнакомец

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Описание товара

Продаются шотландские котята от правильной вязки, мама лиловая (Лилас) вислоухая (на третьем фото с котятами), папа прямоухий шотландец (Вискас), родились 29 апреля ). Все мальчики: 2 вислоухих (скотиш-фолды)- цена 80 рублей и 2 прямоухих (скотиш-страйты)- цена 60 рублей. Будут готовы к переезду с середине июня. Уже приучены к туалету и самостоятельно кушают кашки, молочко и мягкие консервы для котят, весёлые, общительные, социализированы. Все подробности по запросу (сообщение, телефон). Умеренный торг.

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