Шотландские котята (фолды и страйты)Цена: 80 руб.
Шотландские котята (фолды и страйты)
Цена: 80 руб.
- № 102486
- 9 июня 2021 в 07:46
- Незнакомец
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Описание товара
Продаются шотландские котята от правильной вязки, мама лиловая (Лилас) вислоухая (на третьем фото с котятами), папа прямоухий шотландец (Вискас), родились 29 апреля ). Все мальчики: 2 вислоухих (скотиш-фолды)- цена 80 рублей и 2 прямоухих (скотиш-страйты)- цена 60 рублей. Будут готовы к переезду с середине июня. Уже приучены к туалету и самостоятельно кушают кашки, молочко и мягкие консервы для котят, весёлые, общительные, социализированы. Все подробности по запросу (сообщение, телефон). Умеренный торг.
Контакты
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Контактное лицо:
Ольга
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Телефон:
+375293600593
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