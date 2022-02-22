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Шиномонтажные услуги

Цена: договорная

Шиномонтажные услуги

Цена: договорная

  • № 131635
  • 22 февраля 2022 в 14:05
  • Ecover PRO
  • 8 просмотра
Описание товара

ОАО «Эковер ПРО»
(бывший «Шиноремонт»)

предоставляет услуги шиномонтажа для легкового транспорта, а так же спецтехники.
Наши специалисты готовы оказать услуги любой сложности:
-Ремонт боковых порезов сельхоз шин любой сложности на профессиональном оборудовании
-Профессиональный шиномонтаж до R22
-Ремонт проколов
-Балансировка колес
-Правка литых дисков

Контакты

  • Контактное лицо:

    Виктор Михайлович

  • Телефон:

    +375291154012

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