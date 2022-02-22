Шиномонтажные услуги Цена: договорная

Шиномонтажные услуги Цена: договорная

№ 131635

22 февраля 2022 в 14:05

Ecover PRO

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Описание товара

ОАО «Эковер ПРО»

(бывший «Шиноремонт»)

предоставляет услуги шиномонтажа для легкового транспорта, а так же спецтехники.

Наши специалисты готовы оказать услуги любой сложности:

-Ремонт боковых порезов сельхоз шин любой сложности на профессиональном оборудовании

-Профессиональный шиномонтаж до R22

-Ремонт проколов

-Балансировка колес

-Правка литых дисков

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