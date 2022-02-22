Шиномонтажные услугиЦена: договорная
Шиномонтажные услуги
Цена: договорная
- № 131632
- 22 февраля 2022 в 14:01
- Незнакомец
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Описание товара
ОАО «Эковер ПРО»
(бывший «Шиноремонт»)
предоставляет услуги шиномонтажа для легкового транспорта, а так же спецтехники.
Наши специалисты готовы оказать услуги любой сложности:
-Ремонт боковых порезов сельхоз шин любой сложности на профессиональном оборудовании
-Профессиональный шиномонтаж до R22
-Ремонт проколов
-Балансировка колес
-Правка литых дисков
Контакты
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Контактное лицо:
Виктор Михайлович
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Телефон:
+375291154012
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